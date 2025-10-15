Kurioser Fund in Kölner S-Bahn: Drei Hühner in der 1. Klasse zurückgelassen

Köln – Im Erste-Klasse-Abteil einer S-Bahn sind in Köln drei Hühner ausgesetzt worden.

Drei Hühner wurden in einem Erste-Klasse-Abteil der Deutschen Bahn in Köln zurückgelassen. © -/Deutsche Bahn AG/dpa

Die Tiere saßen in der S6 von Essen nach Köln auf einer dicken Schicht Stroh, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

Erst am Endbahnhof Köln-Worringen bemerkte der Lokführer demnach die ungewöhnlichen Fahrgäste.

Die Polizei übergab die Hühner den Angaben zufolge in die Obhut der Tierrettung. Der Zug musste anschließend gründlich gereinigt werden und fiel aus.

Wer die Tiere transportiert oder im Zug zurückgelassen hat, ist bislang unklar.