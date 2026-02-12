Etliche Notrufe pro Tag: So oft alarmierten Kölner 2025 die Feuerwehr

Köln - Wenn jede Sekunde zählt, wird in Köln ordentlich zum Hörer gegriffen: Ganze 314.788 Notrufe sind 2025 bei der Feuerwehr eingegangen.

In der Leitstelle der Feuerwehr Köln gehen täglich Hunderte Notrufe ein, 2025 waren es im Schnitt 862 Anrufe pro Tag. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Anlässlich des europäischen Tages des Notrufs am 11. Februar hat die Feuerwehr Köln jetzt ihre Bilanz veröffentlicht. Und die zeigt: Die 112 wurde an einem einzelnen Tag im Schnitt 862-mal gewählt.

Aus den knapp 315.000 Notrufen resultierten 227.888 Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst, was rund 624 Einsätzen täglich entspricht.

Die Notrufnummer 112 ist immer dann gefragt, wenn akute Gefahr besteht, etwa bei schweren Verletzungen, Bewusstlosigkeit, Atemnot, Bränden, Explosionen oder heftigen Verkehrsunfällen.

Doch nicht jeder medizinische Fall ist automatisch ein Notfall. Für Beschwerden, die dringend sind, aber nicht lebensbedrohlich, ist die 116 117 zuständig - der ärztliche Bereitschaftsdienst.