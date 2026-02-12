Etliche Notrufe pro Tag: So oft alarmierten Kölner 2025 die Feuerwehr
Köln - Wenn jede Sekunde zählt, wird in Köln ordentlich zum Hörer gegriffen: Ganze 314.788 Notrufe sind 2025 bei der Feuerwehr eingegangen.
Anlässlich des europäischen Tages des Notrufs am 11. Februar hat die Feuerwehr Köln jetzt ihre Bilanz veröffentlicht. Und die zeigt: Die 112 wurde an einem einzelnen Tag im Schnitt 862-mal gewählt.
Aus den knapp 315.000 Notrufen resultierten 227.888 Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst, was rund 624 Einsätzen täglich entspricht.
Die Notrufnummer 112 ist immer dann gefragt, wenn akute Gefahr besteht, etwa bei schweren Verletzungen, Bewusstlosigkeit, Atemnot, Bränden, Explosionen oder heftigen Verkehrsunfällen.
Doch nicht jeder medizinische Fall ist automatisch ein Notfall. Für Beschwerden, die dringend sind, aber nicht lebensbedrohlich, ist die 116 117 zuständig - der ärztliche Bereitschaftsdienst.
Ihn kann man erreichen, wenn die Hausarztpraxis geschlossen ist oder man ärztlichen Rat braucht, ohne dass Lebensgefahr besteht. Die Nummer entlastet die Notrufleitungen und vermittelt bei Bedarf an Bereitschaftspraxen oder organisiert Hausbesuche.
Die bundesweite Einführung der Notrufnummern 110 und 112 wurde am 20. September 1973 beschlossen, damals noch im Beisein von Bundeskanzler Willy Brandt. Seit 1991 gilt die 112 europaweit.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa