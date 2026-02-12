KVB-Bauarbeiten in Köln: Diese Strecken sind jetzt betroffen

Köln - In Köln stehen in den kommenden Wochen wieder Bauarbeiten bei Bus und Bahn an. Eine Übersicht dazu gibt es hier.

Wegen Bauarbeiten kommt es in Köln immer wieder zu Änderungen im Nahverkehr. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Die KVB erneuert von Sonntag, 22. Februar, bis Freitag, 13. März, einen Gleiswechsel entlang der Linie 7 zwischen den Haltestellen "Ensen Gilgaustraße" und "Ensen Kloster".

Da die Arbeiten ausschließlich nachts stattfinden (zwischen 22 Uhr und 6 Uhr), läuft der Stadtbahnbetrieb normal weiter. Zudem wird in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag nicht gearbeitet.

Für Anwohner kann es allerdings in dieser Zeit zu Baulärm kommen, dafür bittet die KVB um Verständnis.

Neben den Gleisbauarbeiten werden wegen einer Baustelle in der Straße "Im Ferkulum" die Buslinien 106 und 132 in der Südstadt umgeleitet.