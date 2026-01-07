Explosion in Kölner Hotel: Ein Gast schwer verletzt!

In der Kölner Altstadt ist es am Mittwoch zu einer Explosion auf der dritten Etage des Löwenbräu Hotels gekommen.

Von Maurice Hossinger

Köln - In einem Hotel in der Kölner Altstadt hat es am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben. Eine Person soll dabei schwer verletzt worden sein.

Durch die Explosion zerbarsten Scheiben und flogen auf den darunterliegenden Gehweg.  © Daniel Evers

Demnach sei es im Hotel "Löwenbräu" offenbar zu einer Verpuffung in einem Zimmer auf der dritten Etage gekommen, die dabei komplett zerstört wurde.

Angaben der Feuerwehr zufolge sei dabei auch ein Hotelgast lebensgefährlich verletzt und unmittelbar nach Köln-Mehrheim ins Krankenhaus gebracht worden.

Auch eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde bei dem Einsatz verletzt. Noch ist allerdings unklar, ob es sich um eine schwere Verletzung handeln könnte. Den Aussagen der Feuerwehr zufolge soll sich die Person wohl das Knie verdreht haben.

Wie es heißt, habe das durch die Verpuffung entstandene Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden können. Sämtliche Hotelgäste und andere Personen innerhalb des Gebäudes wurden nach draußen begleitet.

Vor dem Hotel stehend sind die kaputten Fensterscheiben im dritten Stock eindeutig zu erkennen.  © Daniel Evers
Das Löwenbräu Hotel liegt im Herzen der Kölner Altstadt, direkt am Rhein.
Das Löwenbräu Hotel liegt im Herzen der Kölner Altstadt, direkt am Rhein.  © Daniel Evers

Über das genaue Ausmaß des Vorfalls ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen bereits gestartet.

