Parkplatz-Schrumpfen ab April: In diesem Veedel fallen Stellplätze weg

Köln - Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Im Griechenmarktviertel in Köln fallen ab April 72 Parkplätze weg.

Weniger Parkraum im Griechenmarktviertel: Parkautomaten werden demontiert und Plätze gestrichen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Verwaltung mitteilt, sind die Straßen aktuell zu eng. Die vorgeschriebene Mindestbreite von 3,05 Metern wird durch parkende Autos nicht eingehalten.

Die Stadt Köln ist deshalb verpflichtet, das Parken auf einigen Abschnitten zu verbieten. Betroffen sind folgende Straßen:

Am Rinkenpfuhl (13 Plätze)

Große Telegraphenstraße (20)

Frankstraße (14)

Friedrichstraße (7)

Huhnsgasse (7)

Schartgasse (4)

Alte Mauer am Bach (7)

Damit fallen von insgesamt 1330 Stellplätzen 72 nun weg. Für Anwohner gibt es allerdings gute Nachrichten: Die Stadt will das Bewohnerparken im Viertel ausweiten.