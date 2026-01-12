Explosion in Kölner Wohnhaus: Kapuzen-Mann auf der Flucht

Köln - In einem Kölner Mehrfamilienhaus hat es am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr eine Explosion gegeben.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Flüchtigen. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Wohnungstür einer Bewohnerin wurde durch die Detonation stark beschädigt, die 39-Jährige blieb jedoch unverletzt.

Wie die Polizei mitteilte, sahen Zeugen anschließend einen Mann mit über den Kopf gezogener Kapuze weglaufen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um ein Beziehungsdelikt handeln.

In den vergangenen Wochen hatte es in Köln mehrfach Explosionen gegeben. Mögliche Spuren führten dabei zum Teil ins Rockermilieu.

Der neue Vorfall sei aber offenbar anders gelagert, sagte ein Polizeisprecher.