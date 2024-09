27.09.2024 14:42 Explosionsserie, Messerattacken und Co.: Kann man jetzt überhaupt noch Karneval feiern?

Das "Festkomitee Kölner Karneval" will trotz der Gewaltwelle in NRW auch in diesem Jahr den Fastelovend feiern. Die Sicherheit sei gewährleistet, heißt es.

Von Jonas Reihl

Köln - Der Kölner Karneval steht für Frohsinn und ausgelassene Stimmung. Wie passt das zusammen mit der Explosionsserie und den zahlreichen Messerattacken, die Nordrhein-Westfalen aktuell heimsuchen? Auch in diesem Jahr erwartet das "Festkomitee Kölner Karneval" wieder Tausende Besucherinnen und Besucher, die in Köln ausgelassen feiern wollen. © Oliver Berg/dpa Dazu hat sich nun auch das "Festkomitee Kölner Karneval" geäußert. Besondere Betrachtung findet dabei die Sicherheitslage rund um die fünfte Jahreszeit. Immerhin werden auch in diesem Jahr wieder Abertausende Besucherinnen und Besucher nach Köln pilgern, um hier nach Herzenslust zu feiern. Allein zum Sessionsauftakt am 11. November erwartet das Festkomitee etwa 20.000 Jecken am Heumarkt. "Aktuell gibt es für uns keinen Anlass, etwas abzusagen oder einzuschränken", teilte das Komitee nun gegenüber t-online mit. Köln Lokal Café in Köln explodiert und ausgebrannt! Verdächtiger wieder auf freiem Fuß Schließlich gelte der Karneval für viele Menschen als "wichtiger Fixpunkt, der sie miteinander verbindet und ihnen Kraft und Energie für den Rest des Jahres gibt", heißt es weiter. Man werde allerdings, wie in jedem Jahr, im engen Austausch mit dem Staatsschutz und der Kölner Polizei stehen, um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher bestmöglich gewährleisten zu können, heißt es weiter. Alle Verantwortlichen seien in diesem Zusammenhang zuversichtlich, auch in dieser Session wieder friedlich und sicher miteinander feiern zu können.

