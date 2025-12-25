Fahrplanänderung durch Weihnachten: So fährt die KVB an den Feiertagen
Köln - Schnell zur Familie, ein leckerer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder ab zum Sport: So fährt die KVB am 1. Weihnachtstag.
Nachdem sich der Fahrplan der KVB an Heiligabend schon geringfügig geändert hatte, können Reisende am 25. und 26. Dezember etwas aufatmen.
Der Ankündigung der KVB zufolge fahren die Stadtbahnen am Mittwoch und Donnerstag nach dem Sonntags-Fahrplan.
Ab 20 Uhr wechselt der Fahrplan schließlich in den Nachtverkehr, wie er sonst schon Samstagnacht gilt.
Die KVB empfiehlt jedoch, sich vor Abfahrt der Straßenbahn oder des Busses zu versichern.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa