Fahrplanänderung durch Weihnachten: So fährt die KVB an den Feiertagen

Köln - Schnell zur Familie, ein leckerer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder ab zum Sport: So fährt die KVB am 1. Weihnachtstag.

Am 1. und 2. Weihnachtstag fährt die KVB nach dem Sonntags-Fahrplan. © Oliver Berg/dpa

Nachdem sich der Fahrplan der KVB an Heiligabend schon geringfügig geändert hatte, können Reisende am 25. und 26. Dezember etwas aufatmen.

Der Ankündigung der KVB zufolge fahren die Stadtbahnen am Mittwoch und Donnerstag nach dem Sonntags-Fahrplan.