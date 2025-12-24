Schwimmen in Köln: Hier könnt Ihr an Weihnachten, Silvester und Neujahr baden

Köln - Schwimmer, aufgepasst! Rund um Weihnachten, Silvester und Neujahr ändern zahlreiche Kölner Schwimmbäder ihre Öffnungszeiten.

Einige Schwimmbäder haben über die Feiertage andere Öffnungszeiten als gewohnt. (Symbolfoto) © Andreas Labes/Berliner Bäderbetriebe/dpa

Los geht es schon am Mittwochmorgen: Das Agrippabad und der Lentpark haben jeweils von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Im selben Zeitraum können Gäste des Lentparks auch die Eislaufbahn nutzen.

Auch das Ossendorfbad ist von 6.30 bis 13 Uhr offen - die Sauna hingegen steht Euch jedoch lediglich von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung.

Wichtig: Am 25. Dezember bleiben alle KölnBäder-Einrichtungen ganztags geschlossen.

Am 26. Dezember öffnen viele Bäder wieder für den Feiertagsbetrieb. Im Agrippabad und Ossendorfbad ist Schwimmen und Sauna jeweils zwischen 9 und 21 Uhr möglich. Vier Stunden früher schließen das Höhenbergbad und Zollstockbad (17 Uhr).

Im Stadionbad ist Schwimmen von 9 bis 21 Uhr erlaubt, die Sauna bleibt jedoch dicht.