Schwimmen in Köln: Hier könnt Ihr an Weihnachten, Silvester und Neujahr baden
Köln - Schwimmer, aufgepasst! Rund um Weihnachten, Silvester und Neujahr ändern zahlreiche Kölner Schwimmbäder ihre Öffnungszeiten.
Los geht es schon am Mittwochmorgen: Das Agrippabad und der Lentpark haben jeweils von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Im selben Zeitraum können Gäste des Lentparks auch die Eislaufbahn nutzen.
Auch das Ossendorfbad ist von 6.30 bis 13 Uhr offen - die Sauna hingegen steht Euch jedoch lediglich von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung.
Wichtig: Am 25. Dezember bleiben alle KölnBäder-Einrichtungen ganztags geschlossen.
Am 26. Dezember öffnen viele Bäder wieder für den Feiertagsbetrieb. Im Agrippabad und Ossendorfbad ist Schwimmen und Sauna jeweils zwischen 9 und 21 Uhr möglich. Vier Stunden früher schließen das Höhenbergbad und Zollstockbad (17 Uhr).
Im Stadionbad ist Schwimmen von 9 bis 21 Uhr erlaubt, die Sauna bleibt jedoch dicht.
KölnBäder empfiehlt letzten Check
Wer das Jahr sportlich beenden möchte, ist am 31. Dezember in den Fitnessräumen des Agrippabads und Ossendorfbads von 6.30 bis 13 Uhr willkommen.
Im Lentpark werden die Tore ebenfalls um 6.30 Uhr geöffnet. Die Eisfläche erst zwei Stunden später (8.30 Uhr). Ende ist in beiden Fällen um 13 Uhr.
An Neujahr bleiben so gut wie alle Einrichtungen geschlossen. Einzig im Lentpark ist Schwimmen und Eislaufen von 13 bis 21 Uhr möglich. Trotzdem empfehlen die KölnBäder, sich vor einem Besuch der Einrichtung über die Öffnungszeiten zu informieren, da es zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.
Titelfoto: Andreas Labes/Berliner Bäderbetriebe/dpa