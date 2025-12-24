Wichtige Termine in der Weihnachtszeit? So erreichst Du die Stadt Köln an den Feiertagen
Köln - Pünktlich zur Weihnachtszeit gehen auch die Ämter und Einrichtungen der Kölner Stadtverwaltung in die Betriebsferien. So erreichst Du sie trotzdem.
In diesem Jahr sind die Ämter durchgehend vom 24. Dezember bis zum 4. Januar 2026 geschlossen. Davon ausgenommen sind lediglich einige Dienststellen sowie verschiedene Freizeiteinrichtungen, wie die Stadt mitteilt.
Natürlich können die Bürgerinnen und Bürger wichtige städtische Dienstleistungen trotzdem auch in der besinnlichen Zeit in Anspruch nehmen.
Extra dafür haben einige Ämter Notdienste und Rufbereitschaften eingerichtet. Wie Du diese erreichen kannst, erfährst Du entweder unter der Rufnummer 0221/221-0 über das Bürgertelefon der Stadt oder online unter Betriebsferien 2025/2026.
Schriftstücke, bei denen eine gesetzliche bzw. eine formell gesetzte Frist eingehalten werden muss, können zudem an den "fristwahrenden Briefkästen" der Stadt eingeworfen werden. Diese finden sich im "Kalk Karree" (Ottmar-Pohl-Platz 1, Köln-Kalk), im Stadthaus Deutz (Willy-Brandt-Platz 2, Köln-Deutz) sowie im Spanischen Bau im Rathaus (Rathausplatz, Köln-Innenstadt).
Darüber hinaus stehen die Online-Services der Stadtverwaltung auch während den Betriebsferien durchgehend zur Verfügung. Hier können wie gewohnt Termine vereinbart, Fahrzeuge zugelassen (i-Kfz) oder Wunschkennzeichen beantragt werden.
Welche Online-Dienstleistungen es sonst noch gibt, erfährst Du auf der Webseite der Stadt Köln.
