Was war denn da los? Maskierter Mann stört Christvesper im Kölner Dom mit Tanzeinlage
Köln - Nanu, was war denn da los? Die traditionelle Christvesper im Kölner Dom wurde an Heiligabend von einem mit einer Maske verhüllten Mann gestört. Was hinter dem bizarren Auftritt steckt, ist bislang völlig unklar.
Jahr für Jahr strömen tausende Besucher zu Weihnachten in die Kölner Kathedrale, um gemeinsam die besinnlichen Tage einzuläuten. Was am Mittwoch aber im Dom los war, hat es so wohl noch nie gegeben: Mitten in der Messe sprang ein maskierter Mann auf, ging nach vorn und begann zu tanzen.
Auf Nachfrage bei der Kölner Polizei bestätigte ein Sprecher, dass es eine solche Aktion gegeben habe. Der Maskierte sei allerdings weder festgenommen worden, noch wurde Anzeige gegen ihn gestellt.
Stattdessen wurde der vermummte Mann von den Domschweizern - den Ordnungshütern des Kölner Doms - abgeführt und aus dem Gotteshaus geworfen. Ein Video, das aktuell bei Instagram die Runde macht, zeigt, wie er aus der Kathedrale geführt wird.
Was hinter der kuriosen Aktion steckt, ist noch unklar. Auch unter dem Video in den sozialen Medien fragen sich die User, was der Maskierte mit seiner Showeinlage bezwecken wollte.
Zumal die Aktion auch insgesamt nicht gut ankommt: "Wow, was stimmt mit dem Typen nicht?", fragt etwa ein Nutzer, während ein anderer meint: "Ich finde das überhaupt nicht lustig. Respekt geht vor."
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, Instagram/nico_ibiza_cgn (Screenshot)