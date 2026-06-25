Feuerwehr in Köln am Limit: Zahllose Einsätze wegen der Hitze

Köln - Die Temperaturen in Köln bleiben seit Tagen extrem hoch und genau das bringt die Feuerwehr inzwischen richtig an ihre Grenzen. Nach eigenen Angaben laufen in Köln aktuell so viele Rettungseinsätze, dass die Lage spürbar angespannt ist.

Hohe Temperaturen, viele Notfälle: Die Kölner Feuerwehr verzeichnet derzeit eine außergewöhnlich hohe Einsatzbelastung. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Alle verfügbaren Rettungsfahrzeuge seien bereits unterwegs, zusätzliche Einheiten würden deshalb gerade noch organisiert, berichten die Einsatzkräfte über die letzten Tage auf Instagram.

Die Feuerwehr richtet deshalb einen deutlichen Appell an die Bevölkerung: Die Hitze sollte unbedingt ernst genommen werden.

Gerade jetzt sei es wichtig, körperliche Belastung zu vermeiden. Der Kreislauf könne bei den Temperaturen schnell schlappmachen.

Zur Abkühlung geben die Einsatzkräfte ein paar einfache Tipps mit auf den Weg: feuchte Tücher, kaltes Wasser für Handgelenke oder auch mal die Füße in eine Schüssel mit kühlem Wasser stellen.