Feuerwehr in Köln am Limit: Zahllose Einsätze wegen der Hitze

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Die Hitze in Köln bringt die Feuerwehr an ihre Grenzen. Nach eigenen Angaben laufen in Köln aktuell außergewöhnlich viele Rettungseinsätze.

Von Alina Eultgem

Köln - Die Temperaturen in Köln bleiben seit Tagen extrem hoch und genau das bringt die Feuerwehr inzwischen richtig an ihre Grenzen. Nach eigenen Angaben laufen in Köln aktuell so viele Rettungseinsätze, dass die Lage spürbar angespannt ist.

Hohe Temperaturen, viele Notfälle: Die Kölner Feuerwehr verzeichnet derzeit eine außergewöhnlich hohe Einsatzbelastung. (Symbolfoto)
Hohe Temperaturen, viele Notfälle: Die Kölner Feuerwehr verzeichnet derzeit eine außergewöhnlich hohe Einsatzbelastung. (Symbolfoto)  © Daniel Vogl/dpa

Alle verfügbaren Rettungsfahrzeuge seien bereits unterwegs, zusätzliche Einheiten würden deshalb gerade noch organisiert, berichten die Einsatzkräfte über die letzten Tage auf Instagram.

Die Feuerwehr richtet deshalb einen deutlichen Appell an die Bevölkerung: Die Hitze sollte unbedingt ernst genommen werden.

Gerade jetzt sei es wichtig, körperliche Belastung zu vermeiden. Der Kreislauf könne bei den Temperaturen schnell schlappmachen.

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Zur Abkühlung geben die Einsatzkräfte ein paar einfache Tipps mit auf den Weg: feuchte Tücher, kaltes Wasser für Handgelenke oder auch mal die Füße in eine Schüssel mit kühlem Wasser stellen.

Sprühflaschen aus dem Kühlschrank können ebenfalls helfen, den Körper zwischendurch herunterzukühlen. Außerdem gilt: Tagsüber Fenster und Türen möglichst geschlossen halten, damit die Hitze draußen bleibt und erst kurz vor dem Schlafengehen wieder ordentlich lüften.

Und ganz klarer Hinweis der Feuerwehr: Der Notruf 112 ist wirklich nur für echte Notfälle gedacht. Also dann, wenn jemand bewusstlos ist, starke Verwirrung zeigt, sich extrem übergeben muss oder Krampfanfälle bekommt. Das können Anzeichen für einen lebensgefährlichen Hitzschlag sein.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa

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