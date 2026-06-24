Gift-Unfall in Chemie-Fabrik: 27 verletzte Mitarbeiter können aufatmen

Köln/Dormagen - Nach einem Unfall im Chempark Dormagen sind alle zuvor eingewiesenen Mitarbeitenden aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Am Samstag war bei Arbeiten eine giftige Chemikalie ausgetreten und hatte mehrere Mitarbeitende verletzt. © Oliver Berg/dpa

Insgesamt seien 27 Menschen vorsorglich medizinisch überwacht worden. 25 von ihnen wurden demnach in der Nacht und am frühen Morgen vom Chempark aus in Krankenhäuser gebracht.

Zwei weitere hätten sich eigenständig zur medizinischen Überwachung in Kliniken begeben und seien deshalb erst nachträglich erfasst worden, hieß es.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat gebe es bislang nicht, teilte die Polizei Köln mit. Im Chempark war am frühen Samstagmorgen eine phosgenhaltige Flüssigkeit ausgetreten.