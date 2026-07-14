Flammen-Alarm auf der A4: Böschungsbrand sorgt für Vollsperrung
Köln - Ein Böschungsbrand hat am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz auf der A4 bei Köln gesorgt. Wegen der Flammen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Olpe zeitweise komplett gesperrt werden.
Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 16.25 Uhr. In Höhe der Tank- und Rastanlage Frechen-Süd war eine Böschung in Brand geraten.
Dort fraßen sich die Flammen über eine Strecke von rund 300 bis 400 Metern zwischen dem Kreuz Kerpen und dem Kreuz Köln-West durch das trockene Grün.
Damit die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen konnte, blieb die A4 in Richtung Olpe zunächst vollständig gesperrt.
Zwar konnte zwischenzeitlich wieder eine Fahrspur freigegeben werden, der Einsatz zog sich aber insgesamt rund drei Stunden hin. Erst gegen 19.25 Uhr rollte der Verkehr wieder auf allen Spuren.
Nicht nur die Sperrung selbst machte den Autofahrern zu schaffen: Der starke Rauch zog auch über die Gegenfahrbahn Richtung Aachen und erschwerte dort zeitweise die Sicht. Auf den Umleitungsstrecken staute sich der Verkehr ebenfalls erheblich.
Die aktuelle Trockenheit sorgt derzeit für eine besonders hohe Wald- und Flächenbrandgefahr. Schon ein kleiner Funke oder eine achtlos aus dem Fenster geworfene Zigarette können ausreichen, um trockenes Gestrüpp in Brand zu setzen.
Titelfoto: Daniel Evers