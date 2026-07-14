Flammen-Alarm auf der A4: Böschungsbrand sorgt für Vollsperrung

Köln - Ein Böschungsbrand hat am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz auf der A4 bei Köln gesorgt. Wegen der Flammen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Olpe zeitweise komplett gesperrt werden.

Die Feuerwehr rückte zu einem Böschungsbrand an der A4 aus. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn Richtung Olpe zeitweise komplett gesperrt werden. © Daniel Evers

Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 16.25 Uhr. In Höhe der Tank- und Rastanlage Frechen-Süd war eine Böschung in Brand geraten.

Dort fraßen sich die Flammen über eine Strecke von rund 300 bis 400 Metern zwischen dem Kreuz Kerpen und dem Kreuz Köln-West durch das trockene Grün.

Damit die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen konnte, blieb die A4 in Richtung Olpe zunächst vollständig gesperrt.

Zwar konnte zwischenzeitlich wieder eine Fahrspur freigegeben werden, der Einsatz zog sich aber insgesamt rund drei Stunden hin. Erst gegen 19.25 Uhr rollte der Verkehr wieder auf allen Spuren.