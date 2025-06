Freie Fahrt bis 2042: Kölner Seilbahn darf weiter gondeln

Neben der regulären Saison setzt das Unternehmen auf Extras wie Nachtfahrten, Sonderaktionen im Advent und das Event "Dinner in the Air". Sogar Hochzeiten in luftiger Höhe sind möglich: allein 40 Mal wurde im letzten Jahr in einer Gondel geheiratet.

Mit steigenden Fahrgastzahlen und rund 4,2 Millionen Euro Gesamtinvestitionen seit 1998 zeigt die Kölner Seilbahn wirtschaftliche Stabilität.

Die Verlängerung der Erlaubnis gibt Planungssicherheit, auch für weitere Investitionen der Stadt Köln in Sicherheit, Technik und Nachhaltigkeit.