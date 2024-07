Fußball-Fieber in Köln: WDR-Moderator Sven Pistor startet ganz besonderes Quiz-Format

Köln - Bahn frei für ein ganz besonderes Fußball -Event in Köln! WDR-Moderator Sven Pistor (52) lädt Fans des runden Leders zu einem neuen Quizformat in Köln ein.

Freut sich auf sein neues Quiz-Format: WDR-Sportmoderator Sven Pistor (52). © www.190a.de

Starten soll die abendfüllende Raterunde am 8. November im Theater am Tanzbrunnen in Köln-Deutz.

Dabei treten Teams in Vierer-, Sechser- oder gar Achter-Gruppen gegeneinander an, um ihre Expertise unter Beweis zu stellen.

"Eine Runde schocken, ein Bingoabend oder Kneipenquiz unter Freunden - nur eben mit Fußball", so beschreibt Pistor sein brandneues Event.

"Ich stelle die Fragen, und mehr als 1000 Fußball-Junkies rätseln mit. Dazu habe ich den einen oder anderen Insider im Gepäck", verrät der WDR-Sportmoderator.