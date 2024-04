"Gegen antisemitische Kritik" - Hunderte Teilnehmer bei Israel-Kundgebung in Köln

Köln - Am Sonntag haben sich mehrere hundert Menschen in Köln versammelt, um ihre Solidarität für Israel zu zeigen.

Auf dem Kölner Heumarkt haben sich am Sonntag mehrere hundert Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für Israel versammelt. © Thomas Banneyer/dpa

Aufgerufen zu der Demonstration hatte die "Allianz gegen Antisemitismus", ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen, Vereinen und Parteien.



Die Kundgebung fand in der Kölner Innenstadt auf dem Heumarkt statt.

Sechs Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 erinnerten die Teilnehmer an die Opfer des blutigen Überfalls und forderten die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten israelischen Geiseln.

"Wir unterstreichen erneut, dass wir uneingeschränkt an der Seite der Jüdinnen und Juden in Köln, Deutschland und weltweit stehen", hieß es in dem Aufruf der Veranstalter zu der Kundgebung.