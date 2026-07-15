Gericht greift durch: Stadt Köln muss wegen Lärm am Brüsseler Platz blechen

Köln - Die Stadt Köln muss einem Beschluss des Kölner Verwaltungsgerichts zufolge 5000 Euro zahlen, weil sie noch nicht genug gegen Lärm in einem Ausgeh-Viertel unternimmt. Es sei ein Zwangsgeld festgesetzt worden, teilte das Gericht mit.

Der Brüsseler Platz ist bei Feiernden und Touristen beliebt. Für viele Anwohner sorgt der nächtliche Lärm aber seit Jahren für Ärger. © Oliver Berg/dpa

In dem Fall geht es um den Brüsseler Platz, um den es seit Jahren Konflikte gibt. Der Platz ist beim Ausgehpublikum und bei Touristen beliebt, was nachts zu einer entsprechenden Geräuschkulisse führt – und bei Anwohnern immer wieder zu Ärger.

Das Oberverwaltungsgericht NRW hatte im September 2023 entschieden, dass sich die Stadt um geeigneten Lärmschutz für die Betroffenen kümmern muss. Von 22 Uhr bis 6 Uhr müssten gesundheitsgefährdende Ruhestörungen unterbunden werden.

Die Stadt hatte daraufhin verschiedene Maßnahmen ergriffen. Ein zeitweise angeordnetes Verweilverbot ab 22 Uhr sah das Gericht aber als unverhältnismäßig an.

Seit Ende 2025 gilt stattdessen ein Alkoholverbot auf dem Platz ab 21 Uhr.