"Kannste dir nicht ausdenken": Schwimmer verweigert Rettung aus dem Rhein

Köln - Ein Mann treibt mitten im Rhein, lehnt jede Hilfe ab und sorgt damit für einen aufwendigen Großeinsatz. Am Ende muss ein Strömungsretter selbst ins Wasser springen, um ihn in Sicherheit zu bringen.

Der Mann trieb mitten in der Fahrrinne und behinderte damit den Schiffsverkehr. Frachter mussten auf engem Raum ausweichen. © Adrian Kachel

Was wie eine Filmszene klingt, spielte sich am Dienstagnachmittag in Köln tatsächlich ab. Die Feuerwehr schilderte den ungewöhnlichen Einsatz auf Instagram mit den Worten: "Kannste dir nicht ausdenken."

Los ging alles gegen 15.59 Uhr. Ein Passagier auf einem KD-Schiff meldete eine Person im Rhein auf Höhe der Zoobrücke. Kurz darauf ging ein weiterer Notruf ein - diesmal von einem ehemaligen Feuerwehrmann, der den Mann ebenfalls im Wasser entdeckt hatte.

Ein Rettungsboot machte sich sofort auf den Weg. Doch als die Einsatzkräfte den Schwimmer erreichten, wollte der von einer Rettung offenbar nichts wissen.

Laut Feuerwehr hatte die Person schlicht "keine Lust, gerettet zu werden". Selbst als die Wasserschutzpolizei mit ihrem Boot hinzukam, blieb es bei einem klaren "Nein, danke".

Das Problem: Der Mann befand sich ausgerechnet auf dem Fahrtweg für Schiffe. Wegen des derzeitigen Niedrigwassers mussten diese auf engstem Raum ausweichen.