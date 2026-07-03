Gratis in den Kölner Dom? SPD-Politiker macht neuen Vorschlag

Köln/Düsseldorf - Oppositionsführer Jochen Ott (52, SPD) fordert pro Woche einen Tag freien Eintritt im Kölner Dom für Bürger aus NRW .

Seit Mittwoch kostet der reguläre Besuch des Kölner Doms 12 Euro. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem Brief an Dompropst Guido Assmann schlägt Ott den Samstag vor. Das Schreiben, über das zuerst der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet hatte, liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

"Der Kölner Dom war über Jahrhunderte nicht nur die Kathedrale der Stadt Köln, sondern das geistliche Zentrum des Kurfürstentums Köln - eines Territoriums, das weite Teile des heutigen Nordrhein-Westfalens umfasste", so Ott in dem Brief.

"In diesem Sinne ist der Dom ein gemeinsames kulturelles Erbe der Menschen in unserem Land. Wer in NRW lebt und den Kölner Dom besuchen möchte, ist deshalb kein Tourist, sondern Teil dieser gemeinsamen Geschichte."

Ein Tag mit freiem Eintritt "könnte zugleich als niedrigschwelliger kultureller Begegnungsraum dienen und gerade in heißen Sommerperioden auch als 'Cooling Zone' für Besucherinnen und Besucher der Innenstadt einen zusätzlichen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen", schreibt Ott - der selbst in Köln lebt.