Große Änderung bei Kölner Zulassungsstelle: Das gilt ab Montag
Köln - Wer in Köln sein Auto an-, ab- oder ummelden will, braucht ab kommender Woche einen Termin. Spontane Besuche an der Kfz-Zulassungsstelle sind dann nicht mehr möglich.
Ab Montag (6. Juli) werden sämtliche Anliegen grundsätzlich nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung bearbeitet. Das teilte die Stadt Köln mit.
Ziel sei es, die Abläufe zu verbessern und den Besuch für die Bürger planbarer zu machen.
Bislang konnten Kölnerinnen und Kölner für einige kleinere Anliegen spontan bei der Zulassungsstelle vorbeischauen. Das führte allerdings häufig zu langen Wartezeiten.
Aus diesem Grund müssen nun sogenannte Kurzanliegen vorab gebucht werden. Termine können entweder online oder telefonisch über das Bürgertelefon gebucht werden.
Eine Ausnahme gibt es jedoch: Wer sein Kennzeichen verloren hat oder es gestohlen wurde, kann weiterhin ohne Termin zur Zulassungsstelle kommen.
Damit es vor Ort schneller geht, empfiehlt die Stadt außerdem, Gebühren möglichst mit Giro- oder EC-Karte zu bezahlen.
Titelfoto: Lars Franzen/Kroschke Gruppe/obs