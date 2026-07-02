Große Änderung bei Kölner Zulassungsstelle: Das gilt ab Montag

Köln - Wer in Köln sein Auto an-, ab- oder ummelden will, braucht ab kommender Woche einen Termin. Spontane Besuche an der Kfz-Zulassungsstelle sind dann nicht mehr möglich.

Ab dem 6. Juli gilt bei der Kölner Kfz-Zulassungsstelle grundsätzlich eine Terminpflicht. (Symbolbild) © Lars Franzen/Kroschke Gruppe/obs

Ab Montag (6. Juli) werden sämtliche Anliegen grundsätzlich nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung bearbeitet. Das teilte die Stadt Köln mit.

Ziel sei es, die Abläufe zu verbessern und den Besuch für die Bürger planbarer zu machen.

Bislang konnten Kölnerinnen und Kölner für einige kleinere Anliegen spontan bei der Zulassungsstelle vorbeischauen. Das führte allerdings häufig zu langen Wartezeiten.

Aus diesem Grund müssen nun sogenannte Kurzanliegen vorab gebucht werden. Termine können entweder online oder telefonisch über das Bürgertelefon gebucht werden.