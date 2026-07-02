02.07.2026 14:07 Summerjam und CSD-Parade in Köln: Polizei bereitet sich auf Großeinsätze am Wochenende vor

CSD-Parade und Summerjam-Festival locken am Wochenende Hunderttausende Besucherinnen und Besucher nach Köln. Die Polizei rechnet mit Verkehrseinschränkungen.

Von Jonas Reihl

Köln - CSD-Parade und Summerjam-Festival locken am Wochenende wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher nach Köln. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

Der Veranstalter rechnet mit bis zu 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauern bei der CSD-Parade am Sonntag. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa Insbesondere in der Innenstadt, in Deutz sowie im Kölner Norden rechnen die Ordnungshüter mit erheblichen Beeinträchtigungen für den Verkehr, heißt es am Donnerstag. So muss etwa die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt ab Freitag (3. Juli) ab 5 Uhr gesperrt werden. In Richtung stadtauswärts ist die Rheinquerung zudem auch am Sonntag (5. Juli) von 8 Uhr bis 17 Uhr dicht. Darüber hinaus wird der Kölner Hauptbahnhof ebenfalls ab Sonntag ab 13 Uhr nur noch vom Breslauer Platz aus erreichbar sein. Köln Lokal Feuerwehr in Köln am Limit: Zahllose Einsätze wegen der Hitze Weitere Informationen zu den Sperrmaßnahmen am Wochenende findest Du unter "www.koeln.de".

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