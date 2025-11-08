Große Kurden-Demo: PKK-Protest in Köln weitgehend friedlich

Köln - Tausende Kurden haben am Samstag in Köln für die Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan (70) demonstriert .

Tausende Anhänger der verbotenen Arbeiterpartei PKK zogen am Samstag durch die Kölner Innenstadt. © Thomas Banneyer/dpa

Nach Polizei-Angaben waren 15.000 Teilnehmer für einen Demonstrationszug durch die Innenstadt angemeldet.

Zur tatsächlichen Teilnehmerzahl machte die Polizei keine genauen Angaben. Mehrere Tausend Menschen seien vor Ort, sagte ein Sprecher lediglich.

Bislang seien zudem keine nennenswerten Vorfälle verzeichnet worden, alles sei bis auf das Zünden einiger pyrotechnischer Gegenstände ruhig verlaufen. Die Demo begann etwas später als geplant, der Zug setzte sich erst mittags in Bewegung.

Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hatte in diesem Jahr angekündigt, ihre Kämpfer aus der Türkei zurückzuziehen. Der Schritt erfolgte im Rahmen eines Friedensprozesses mit der türkischen Regierung - die PKK hatte bereits im Juli symbolisch ihre Waffen niedergelegt.

Auf der PKK-nahen Nachrichtenseite ANF hieß es nun aber, trotz allem sei Öcalan noch immer in Haft, jetzt schon 26 Jahre. Ein würdevoller, gerechter Frieden sei erreichbar – "vorausgesetzt, dass ernsthafte Gespräche beginnen und alle relevanten Akteure daran beteiligt sind". Das bedeute, dass Öcalan freigelassen werden müsse.