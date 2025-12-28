Silvester-Tipps: Hier findet Ihr die besten Feuerwerk-Spots in Köln

Wir haben ein paar echte Tipps für Euch, wo Ihr in Köln den besten Blick aufs Feuerwerk bekommt.

Von Alina Eultgem

Köln - Silvester steht vor der Tür und viele fragen sich: Wo kriege ich in Köln eigentlich den besten Blick aufs Feuerwerk? Wir haben da ein paar echte Tipps für Euch!

Feuerwerk-Hotspots in der Innenstadt

Direkt im Herzen von Köln ist insbesondere das Rheinufer nahe der Altstadt Jahr für Jahr besonders beliebt, um bunte Raketen zu beobachten. Einen Rundumblick bietet zudem die Treppe am Heinrich-Böll-Platz direkt unterhalb des Doms. Wichtig: In der Innenstadt besteht eine Böllerverbotszone. Dazu zählen zum Beispiel Silvesterknaller und Böller. Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 200 Euro geahndet.

Auch die Kölner Altstadt bei der Kirche Groß St. Martin ist an Silvester sehr beliebt. © Roberto Pfeil/dpa

Klassiker mit Aussicht: Dom, Rhein & Co.

Wenn Ihr Raketen über Dom, Hohenzollern- und Deutzer Brücke sehen wollt, geht auf die rechte Rheinseite nach Deutz. Am Kennedy-Ufer habt Ihr meistens freie Sicht und könnt die Kölner Skyline richtig genießen. Die Deutzer Brücke ist auch megabeliebt: Ab 21 Uhr wird sie autofrei und Ihr steht quasi mitten im Feuerwerk. Aber Achtung: Da wird es schnell voll, früh da sein lohnt sich!

Die Deutzer Brücke in Köln liegt direkt über dem Rhein und bietet einen wunderbaren Ausblick auf das Feuerwerk in der Stadt. © Henning Kaiser/dpa

Ruhiger Spot gefällig?

Nicht jeder steht gern mitten im Trubel. Dann sind die Severinsbrücke, das Konrad-Adenauer-Ufer oder die Bastei gute Adressen. Weniger Leute, schöner Blick auf die Kranhäuser und die Raketen überm Rhein. Ebenso bieten sich die Rodenkirchener und Mülheimer Brücke an. Hier ist allerdings zu beachten, dass es keine Sperrungen geben wird und auch Autos während des Feuerwerks vorbeidüsen können.

Mit gut ausgebauten Fuß- und Radwegen lädt auch die Rodenkirchener Brücke zum Feuerwerk-Schauen ein. © Henning Kaiser/dpa

Natur und Umland: Wer es entspannt mag

Von Burg Bensberg (r.) und Schloss Bensberg (l.) aus könnt Ihr bei klarem Himmel bis in die Kölner Bucht blicken. © Oliver Berg/dpa