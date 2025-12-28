Silvester-Tipps: Hier findet Ihr die besten Feuerwerk-Spots in Köln
Köln - Silvester steht vor der Tür und viele fragen sich: Wo kriege ich in Köln eigentlich den besten Blick aufs Feuerwerk? Wir haben da ein paar echte Tipps für Euch!
Feuerwerk-Hotspots in der Innenstadt
Direkt im Herzen von Köln ist insbesondere das Rheinufer nahe der Altstadt Jahr für Jahr besonders beliebt, um bunte Raketen zu beobachten. Einen Rundumblick bietet zudem die Treppe am Heinrich-Böll-Platz direkt unterhalb des Doms. Wichtig: In der Innenstadt besteht eine Böllerverbotszone. Dazu zählen zum Beispiel Silvesterknaller und Böller. Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 200 Euro geahndet.
Klassiker mit Aussicht: Dom, Rhein & Co.
Wenn Ihr Raketen über Dom, Hohenzollern- und Deutzer Brücke sehen wollt, geht auf die rechte Rheinseite nach Deutz. Am Kennedy-Ufer habt Ihr meistens freie Sicht und könnt die Kölner Skyline richtig genießen. Die Deutzer Brücke ist auch megabeliebt: Ab 21 Uhr wird sie autofrei und Ihr steht quasi mitten im Feuerwerk. Aber Achtung: Da wird es schnell voll, früh da sein lohnt sich!
Ruhiger Spot gefällig?
Nicht jeder steht gern mitten im Trubel. Dann sind die Severinsbrücke, das Konrad-Adenauer-Ufer oder die Bastei gute Adressen. Weniger Leute, schöner Blick auf die Kranhäuser und die Raketen überm Rhein. Ebenso bieten sich die Rodenkirchener und Mülheimer Brücke an. Hier ist allerdings zu beachten, dass es keine Sperrungen geben wird und auch Autos während des Feuerwerks vorbeidüsen können.
Natur und Umland: Wer es entspannt mag
Außerhalb der Stadt, vom Schloss Bensberg aus, habt Ihr bei klarem Himmel einen Hammerblick auf Kölns Feuerwerk. Auch der Rheinpark oder Wiesen im Süden der Stadt sind ideal. Hier seid Ihr mitten im Grünen und könnt das Feuerwerk ohne großes Gedränge genießen. Wer das linksrheinische Umland bevorzugt, sollte zur Glessener Höhe nach Bergheim fahren. Auf dem ehemaligen Braunkohletagebau habt Ihr nicht nur den Blick auf Köln, sondern seht auch den Düsseldorfer Fernsehturm und sogar das Siebengebirge.
TAG24 wünscht Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa