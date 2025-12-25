Winterchaos am Flughafen Köln/Bonn: Damit müssen Reisende jetzt rechnen

Köln - Winterliche Extrembedingungen, stellten den Flughafenbetrieb am ersten Weihnachtsfeiertag in Köln /Bonn auf die Probe.

Entgleisungsteams wurden am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages am Flughafen Köln/ Bonn auf Trab gehalten. © 7aktuell.de/ Markus Böhm

Temperaturen von bis zu -6 Grad sorgten am frühen Morgen dafür, dass zahlreiche Maschinen vereist waren.

Fotos eines Reporters vom Flughafen zeigen, wie die Teams unermüdlich dafür sorgten, dass die Flieger startklar wurden. Um sie sicher in die Luft zu bringen, waren mehrere Enteisungsfahrzeuge im Dauereinsatz.

Trotz der Kälte lief der Betrieb geordnet weiter, kleinere Verspätungen ließen sich aber nicht vermeiden. Passagiere und Personal waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Doch nicht nur die Maschinen hatten mit der Kälte zu kämpfen, auch viele Autos auf den Parkplätzen waren komplett mit Eis überzogen.