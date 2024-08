Großer Kölner Neubau soll auf ziemlich spezielle Art beheizt werden

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (47, CDU) erklärte, dass von dem Projekt nicht nur Bauwillige sowie Mieter profitieren, sondern ebenso die Umwelt. © Benjamin Westhoff/dpa

Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (47, CDU) lobte das Projekt.

"Von diesen Erfahrungen profitieren andere Bauwillige, die Mieterinnen und Mieter und natürlich die Umwelt", erklärte sie in einer Mitteilung.

In das gesamte Quartier fließen rund 12,6 Millionen Euro öffentliche Wohnraumförderung. Die Wohnungen sollen im Laufe des nächsten Jahres bezugsfertig werden.



Nach Angaben des Bundesverbandes Wärmepumpe ließen sich in Deutschland 10 bis 15 Prozent des Wärmebedarfs in Gebäuden mit der Energie aus Abwasser decken. Insbesondere in Städten gebe es ein erhebliches Potenzial, da dort Wärmequelle und potenzieller Wärmebedarf dicht beieinander lägen.

Realisierte Projekte gibt es bereits in mehreren Städten. So wird etwa in Dortmund eine Seniorenresidenz mit Abwasserwärme beheizt, in Berlin hingegen eine Wohnsiedlung und ein Baumarkt.