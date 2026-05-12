Hilfe für die Kleinsten: Neues Kinder-Rettungsauto brummt durch Köln

Köln - In Köln ist ab sofort ein spezielles Notfallfahrzeug im Einsatz, das sich gezielt um kleine Patientinnen und Patienten kümmert.

Das neue Spezialfahrzeug für Kindernotfälle ist ab sofort im Kölner Stadtgebiet im Einsatz. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Der Wagen kommt vom Klinikum Leverkusen und ist komplett auf Kindernotfälle ausgelegt. An Bord sind unter anderem Beatmungsgeräte mit sehr feinen Schläuchen, kleinere Blutdruckmanschetten und sogar "Bären-Pflaster".

"Das Kind ist anders als der Erwachsene - anatomisch, physiologisch und auch kommunikativ. Ein Zweijähriger kann sich vielleicht schon artikulieren und sagen, ich habe Bauchschmerzen - ein Dreimonatiger nicht", erklärt Christoph Adler vom Klinikum gegenüber Radio Köln.

Doch nicht nur die Ausstattung ist besonders, auch das Personal ist speziell ausgebildet. Klassische Rettungskräfte hätten Laut Adler bei Kindern oft nicht die gleiche Routine.

"Begleitet wird das Team von speziellen Pflegekräften, sodass wir hier glauben mit diesem Team ein besonderes Konzept auf die Straße bringen zu können", sagt der Mediziner.