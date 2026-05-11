Müllabfuhr verschiebt sich in Köln: Das ändert sich rund um Christi Himmelfahrt
Köln – Aufgrund des Feiertags "Christi Himmelfahrt" am 14. Mai müssen sich Kölner auf ein paar Änderungen bei der Müllabfuhr einstellen.
Wie die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln jetzt mitteilen, kommt es zu verschobenen Leerungsterminen und geänderten Öffnungszeiten.
Wegen des Feiertags verschiebt sich die Müllabfuhr jeweils um einen Tag nach hinten. Heißt konkret: Wer eigentlich am Donnerstag (14. Mai) dran wäre, wird erst am Freitag (15. Mai) bedient. Und alles, was normalerweise am Freitag abgeholt wird, passiert dann am Samstag (16. Mai).
Auch bei den Wertstoff-Centern gibt es Einschränkungen: Die Standorte in Ossendorf und Gremberghoven bleiben am Feiertag komplett zu. Und auch die Schadstoffsammlung fällt an diesem Tag aus.
Für alle, bei denen sich mal wieder mehr Müll angesammelt hat, gibt es eine Lösung: Die AWB bietet spezielle 90-Liter-Restmüllsäcke an.
Die kosten 4,90 Euro und sind im ganzen Stadtgebiet erhältlich: zum Beispiel im Kiosk, im Supermarkt oder im Schreibwarenladen. Einfach am Abfuhrtag neben die Tonne stellen, dann wird er mitgenommen.
Wer ganz genau wissen will, wann seine Tonne geleert wird, kann den Online-Abfuhrkalender oder die AWB-App nutzen.
Titelfoto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa