Müllabfuhr verschiebt sich in Köln: Das ändert sich rund um Christi Himmelfahrt

Köln – Aufgrund des Feiertags "Christi Himmelfahrt" am 14. Mai müssen sich Kölner auf ein paar Änderungen bei der Müllabfuhr einstellen.

Rund um Christi Himmelfahrt verschiebt sich die Müllabfuhr im Stadtgebiet. (Symbolfoto) © Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Wie die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln jetzt mitteilen, kommt es zu verschobenen Leerungsterminen und geänderten Öffnungszeiten.

Wegen des Feiertags verschiebt sich die Müllabfuhr jeweils um einen Tag nach hinten. Heißt konkret: Wer eigentlich am Donnerstag (14. Mai) dran wäre, wird erst am Freitag (15. Mai) bedient. Und alles, was normalerweise am Freitag abgeholt wird, passiert dann am Samstag (16. Mai).

Auch bei den Wertstoff-Centern gibt es Einschränkungen: Die Standorte in Ossendorf und Gremberghoven bleiben am Feiertag komplett zu. Und auch die Schadstoffsammlung fällt an diesem Tag aus.

Für alle, bei denen sich mal wieder mehr Müll angesammelt hat, gibt es eine Lösung: Die AWB bietet spezielle 90-Liter-Restmüllsäcke an.