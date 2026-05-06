Neue Blitzer für Köln: Hier sollen Raser schon bald zur Kasse gebeten werden

Köln - Vor 13 Jahren hat die Stadt Köln die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Herkulestunnel zur A57 von 80 km/h auf 50 km/h reduziert. Kürzlich durchgeführte Radarmessungen ergaben allerdings, dass sich nur die wenigsten an das Tempolimit halten. Jetzt zieht die Stadt Konsequenzen.

Wo genau die beiden neuen Blitzer stehen werden, steht nach Angaben der Stadt Köln bislang noch nicht fest. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

An acht Tagen im Februar dieses Jahres hat der städtische Verkehrsdienst Raser im Herkulestunnel in einer großen Aktion verfolgt.

Von den dabei rund 250.000 erfassten Fahrzeugen seien 76,9 Prozent zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Stadt damals mit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug demnach etwa 84 km/h. Der Spitzenreiter raste sogar mit 206 km/h in Richtung Tunnel zu.

Um das in Zukunft zu vermeiden, will die Stadt Köln nun in beiden Richtungen jeweils einen Blitzer fest installieren. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".

Die beiden Geräte sollen den Angaben zufolge helfen, die Sicherheit rund um das wichtige Kölner Nadelöhr zu verbessern.