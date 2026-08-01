Historischer Tiefstand erreicht: Rheinpegel bei Köln so niedrig wie nie

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die lange Trockenheit ist am Rhein deutlich ablesbar. In Köln ist der Pegelstand so niedrig wie nie zuvor.

Von Volker Danisch

Köln - Das Niedrigwasser des Rheins hat in Nordrhein-Westfalen an der ersten Stelle einen historischen Tiefpunkt erreicht. Am Rhein-Pegel Köln wurde am Morgen 68 Zentimetern gemessen.

Der Rheinpegel bei Köln ist auf einen historischen Tiefstand gesunken.
Der Rheinpegel bei Köln ist auf einen historischen Tiefstand gesunken.  © Oliver Berg/dpa

Das ist ein Zentimeter weniger als der bisherige Rekord-Tiefstand dieses Pegels vom 23. Oktober 2018, wie aus den Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht.

Im weiteren Tagesverlauf soll das Wasser laut Prognose aber wieder etwas steigen. 


In Duisburg-Ruhort sank der Pegelstand zum ersten Mal wieder auf sein bisheriges historisches Tief von 153 Zentimetern. Unterschritten werden soll er entgegen vorherigen Erwartungen aber nun nicht mehr.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Köln Lokal: