Historischer Tiefstand erreicht: Rheinpegel bei Köln so niedrig wie nie

Köln - Das Niedrigwasser des Rheins hat in Nordrhein-Westfalen an der ersten Stelle einen historischen Tiefpunkt erreicht. Am Rhein-Pegel Köln wurde am Morgen 68 Zentimetern gemessen.

Der Rheinpegel bei Köln ist auf einen historischen Tiefstand gesunken. © Oliver Berg/dpa

Das ist ein Zentimeter weniger als der bisherige Rekord-Tiefstand dieses Pegels vom 23. Oktober 2018, wie aus den Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht.

Im weiteren Tagesverlauf soll das Wasser laut Prognose aber wieder etwas steigen.



