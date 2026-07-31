Kölner Tafel macht Sommerpause: Drei Wochen keine Lebensmittelausgabe

Köln - Wer in Köln regelmäßig Lebensmittel bei der Tafel abholt, muss sich in den kommenden Wochen umstellen. Die Hilfsorganisation legt eine Sommerpause ein und verteilt vorerst keine Lebensmittel.

Die Kölner Tafel legt bis einschließlich 16. August eine Sommerpause ein. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Bis einschließlich 16. August bleiben die Ausgabestellen geschlossen. Der Grund: Auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer brauchen nach ihrem Einsatz das ganze Jahr über einmal Zeit zum Durchatmen.

Für viele Menschen, die auf die Unterstützung der Tafel angewiesen sind, bedeutet die Pause allerdings eine schwierige Zeit.

Damit sie trotzdem nicht komplett leer ausgehen, erhalten registrierte Kundinnen und Kunden Ersatz-Gutscheine.

Die Sommerpause nutzt die Kölner Tafel aber nicht nur zur Erholung. Auch die Fahrzeuge der Organisation werden in dieser Zeit überprüft und repariert, damit sie nach der Pause wieder zuverlässig im Einsatz sind.