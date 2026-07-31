Zu wenig Platz für Feuerwehrautos: Stadt führt neue Parkregelung in Nippes ein

Köln - Im März 2025 machte ein Feuerwehreinsatz in Köln bundesweit Schlagzeilen: Wegen eines Falschparkers kamen die Einsatzkräfte verspätet am Brandort an. Zwei Wochen später verstarb ein lebensgefährlich verletzter Mann . Damit sich das nicht wiederholt, will die Stadt für die Schwerinstraße in Nippes eine neue Regelung ein.

Auf der Schwerinstraße in Köln-Nippes werden schon bald über 30 Parkplätze wegfallen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Um die vorgeschriebene Mindestbreite der Fahrbahn von 3,05 Meter einzuhalten, wird das Parken neu geregelt. Künftig dürfen Fahrzeuge in diesem Zuge nur noch auf der rechten Straßenseite abgestellt werden. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt.

Demnach war bei einer Befahrung durch die Feuerwehr festgestellt worden, dass die auf der Fahrbahn parkenden Autos die Einsatzwagen sowie die Einsatzmaßnahmen erheblich behindern würden. Unter anderem sei es der Feuerwehr aktuell nicht möglich, sicher aus ihren Fahrzeugen auszusteigen, Drehleitern ordnungsgemäß abzustützen und so Einwohner schnell in Sicherheit bringen zu können.

Am Montag (3. August) werden zunächst Halteverbotsschilder für die rechte Straßenseite im Abschnitt zwischen Gneisenaustraße und Blücherstraße aufgestellt.

Zudem werden die Parkplatzmarkierungen auf den Gehwegplatten für ungültig erklärt und geschwärzt, ehe sie im späteren Verlauf ganz ausgetauscht werden. Insgesamt entfallen so 31 markierte Abstellflächen.