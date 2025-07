Kaputte Weiche in Köln-Mülheim! Bahnverkehr stark verzögert

Alles in Kürze

Wann mit einer Freigabe gerechnet werden kann, ist unklar. "Das Ende können wir leider noch nicht abschätzen. Der Grund dafür ist die Reparatur an einer Weiche. Die Züge fahren im betroffenen Bereich langsamer. In der Folge kommt es zu Verspätungen und eventuellen Teilausfällen."

Bereits gegen 14.30 Uhr soll die Störung in Köln-Mülheim aufgetreten sein. Noch ist nicht klar, was den Schaden an der Weiche ausgelöst hat.