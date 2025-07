Greenpeace lädt Kölner zum Müllsammeln am Rheinufer ein

Köln - Unter dem Motto "Gemeinsam aufräumen - gemeinsam ein Zeichen setzen" will Greenpeace am Samstag (12. Juli) das Kölner Rheinufer säubern und aktiv gegen die zunehmende Vermüllung der Umwelt vorgehen.

Die Müllsammelaktion führt Greenpeace gemeinsam mit dem Kölner Verein K.R.A.K.E. durch. (Archivbild) © Roland Weihrauch/dpa

Die Aktion wird im Rahmen des ersten bundesweiten "Greenpeace Clean Up Day" stattfinden. Zusammen mit dem Verein K.R.A.K.E. (Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit) e.V. lädt die Umweltschutzorganisation Kölnerinnen und Kölner dann dazu ein, zwischen 12 Uhr und 17 Uhr Müll aufzusammeln.

Treffpunkt ist der Skatepark am Jugendpark neben der Zoobrücke in der Nähe der Sachsenbergstraße.

Besonders im Fokus der Aktion steht dabei der sogenannte Verpackungsmüll. Daher wird auch ein 3,5 Meter großer Mehrweg-Kaffeebecher als Mahnmal und als Protest aufgestellt.

"Verpackungen wie To-go-Becher haben einen großen Anteil an den Abfällen im öffentlichen Raum, wir sehen sie überall: auf Straßen, in Parks und auch in Flüssen und Seen", kritisiert Kordula Rix von Greenpeace Köln.