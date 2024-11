10.11.2024 19:00 Karnevals-Auftakt in Köln: Hier wird es für Jecken richtig voll

In Köln und Düsseldorf startet am morgigen Montag die fünfte Jahreszeit. Die Polizei will sich deshalb mit starker Präsenz an den Hochburgen zeigen.

Köln/Düsseldorf - Zum Karnevalsauftakt am 11.11. werden in Köln wieder Zehntausende Feiernde erwartet. Tausende Feiernde werden am Montag auf der Zülpicher Straße nahe der Kölner Innenstadt erwartet. © Thomas Banneyer/dpa Besonders in der Altstadt und im Studentenviertel dürfte es voll werden. Der Bereich rund um die Zülpicher Straße wird erneut abgesperrt und der Zugang reguliert. Die Polizei ist mit mehr Einsatzkräften als im vergangenen Jahr auf der Straße. 1400 Beamtinnen und Beamte sollen vor allem das weithin geltende Messerverbot kontrollieren. Die Düsseldorfer Polizei will ebenfalls ihre Kräfte aufstocken - wobei dort traditionell weniger Andrang herrscht als in Köln. Köln Lokal Wieder Explosion in Köln! Frau bei Detonation an Einfamilienhaus verletzt In der Landeshauptstadt erwacht um 11.11 Uhr der Erzschelm Hoppeditz zum Leben und wird vor dem Rathaus eine Spottrede halten. Auch in Bonn und anderen Städten, vor allem im Rheinland, feiern Jecken den offiziellen Start in die neue Karnevalssession.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa