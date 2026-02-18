Kein Geld, viele Pläne: Was wird aus Kölns Stadtbahn-Ausbau?

Köln - Der Stadtbahn-Ausbau in Köln bleibt eine Mammutaufgabe und das vor allem wegen des lieben Geldes.

Große Pläne für die Stadtbahn: Neue Strecken, längere Bahnsteige und mehr Barrierefreiheit sind geplant. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Kölner Stadtverwaltung hat den Mobilitätsausschuss jetzt wieder über den aktuellen Stand beim Ausbau des Stadtbahnnetzes informiert.

Klar ist: Es geht voran, aber eben langsamer, als viele hoffen. Das Dezernat für Mobilität macht deutlich, dass die Umsetzung der Projekte angesichts der angespannten Finanzlage bei der Stadt und bei der KVB eine echte Herausforderung bleibt.

Heißt im Klartext: Alles steht unter Finanzierungsvorbehalt und es muss priorisiert werden. Denn die Kosten im öffentlichen Nahverkehr steigen weiter.

Gleichzeitig fehlen den Kommunen die Mittel, um den ÖPNV aus eigener Kraft auszubauen oder teilweise sogar im bisherigen Umfang zu sichern. Die Lage bleibt laut Stadt "kritisch".