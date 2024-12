Keine Lust auf Knallerei? Hier könnt ihr mit euren Hunden ein ruhiges Silvester feiern

Die Silvesternacht ist für viele Menschen ein Highlight, für Hunde kann sie aber zum Alptraum werden. © Christophe Gateau/dpa

Denn auch in diesem Jahr bietet der Flughafen Köln/Bonn Hundebesitzern an, ihre Fellnasen in der Nacht zu Neujahr wieder mitzubringen - und eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht am Terminal zu verbringen.

Schließlich gilt nicht nur auf dem gesamten Flughafen-Gelände absolutes Feuerwerksverbot, sondern auch rund um den Airport.

Gemäß der Luftverkehrsordnung ist das Zünden von aufsteigenden pyrotechnischen Gegenständen in der Nähe von Flughäfen nämlich verboten. Das gilt nicht nur in Köln, sondern ganz grundsätzlich - also auch an den anderen NRW-Airports etwa in Düsseldorf oder Dortmund.

Und genau das macht sich der Kölner Flughafen nun zunutze: Alle öffentlichen Bereiche auf dem Gelände werden in der Nacht zum 1. Januar für Hunde und deren Besitzer zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Ihr könnt also auch spontan vorbeischauen.