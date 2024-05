Köln feiert Weltpremiere um Harry Potter! Unternehmer sorgen für Parfüm-Sensation

Auf der Bühne richtete Unternehmer Guido Schmitt seinen Dank an Geschäftspartner und seine Familie. © Bildmontage: Maurice Hossinger

Nirgendwo anders als im Odysseum im Veedel Kalk bewiesen neulich rund 100 Gäste den richtigen Riecher und folgten dem Duft vier ausgewählter Harry-Potter-Düfte made in Köln.

Möglich gemacht hat das eine Firma aus Köln-Rondorf, die sich vor den Augen von "Warner Bros." gegen internationale Konkurrenz durchsetzen und sich an die Produktion des Premieren-Quartetts machen durfte.



"Wir sind stolz darauf, dass unsere Bewerbung für dieses Projekt als Kölner Unternehmen bei großer internationaler Konkurrenz erfolgreich gewesen ist", stellte Geschäftsführer Guido Schmitt im Rahmen der Veranstaltung klar.

An der Seite von Co-Erfinder Daniel de Sain (36) tüftelte man über eineinhalb Jahre hinter verschlossenen Türen an den frischen Düften, die künftig in der Kollektion "Harry Potter Magical Essences" zu erwerben sind.