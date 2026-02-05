Köln feiert zehnten Geburtstag der Flüchtlingsambulanz: "Bekommen bei uns Hilfe auf Augenhöhe"

Köln - Die gemeinsame Flüchtlingsambulanz für unbegleitete minderjährige Geflüchtete von Uniklinik und Stadt Köln feiert ihr zehnjähriges Bestehen.

In der Kölner Flüchtlingsambulanz werden unbegleitete minderjährige Geflüchtete nach ihrer Ankunft in der Domstadt auf Herz und Nieren durchgecheckt. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Gestartet ist das Projekt 2015 als kurzfristige Antwort auf eine akute Notsituation. Inzwischen hat sich die Ambulanz aber zu einer festen Säule in der medizinischen Versorgung für minderjährige Flüchtlinge in der Domstadt entwickelt.

Nötig wurde das Angebot durch den schlechten Gesundheitszustand, den viele Jugendliche bei ihrer Ankunft in Köln aufwiesen. Durch die oft monatelange Flucht litten sie beispielsweise an extremer Unterernährung oder anderen Verletzungen.

"In der damaligen Situation war schnelles Handeln erforderlich", erinnert sich Dagmar Niederlein, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln.

Inzwischen ist die Situation zwar nicht mehr ganz so dramatisch, dennoch sei die Flüchtlingsambulanz nach wie vor eine Anlaufstelle für viele unbegleitete Flüchtlinge, ergänzt Niederlein. "Diese jungen Menschen wissen, dass sie bei uns Hilfe in einem sicheren Umfeld auf Augenhöhe bekommen."