Köln verschiebt Müllabfuhr rund um Ostern: Das müsst Ihr wissen

Köln - Wegen Karfreitag (3. April) zieht die AWB in Köln die Müllabfuhrtermine vor. Heißt für Euch: Tonnen früher herausstellen!

Rund um Karfreitag verschiebt die AWB in Köln die Müllabfuhr. (Symbolfoto) © Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Betroffen sind alle Tonnen, also Restmüll, Papier, Bio und Wertstoffe. Die Leerungen werden jeweils um einen Werktag vorgezogen.

Wichtig: Die Tonnen, die normalerweise am Montag (30. März) geleert werden, sind bereits am Samstag (28. März) an der Reihe.

Auch bei den Wertstoff-Centern gibt es Änderungen. Die Standorte in Ossendorf und Gremberghoven bleiben am Karfreitag komplett dicht.

Eine Schadstoffsammlung findet an dem Tag ebenfalls nicht statt.