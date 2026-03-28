Köln verschiebt Müllabfuhr rund um Ostern: Das müsst Ihr wissen
Köln - Wegen Karfreitag (3. April) zieht die AWB in Köln die Müllabfuhrtermine vor. Heißt für Euch: Tonnen früher herausstellen!
Betroffen sind alle Tonnen, also Restmüll, Papier, Bio und Wertstoffe. Die Leerungen werden jeweils um einen Werktag vorgezogen.
Wichtig: Die Tonnen, die normalerweise am Montag (30. März) geleert werden, sind bereits am Samstag (28. März) an der Reihe.
Auch bei den Wertstoff-Centern gibt es Änderungen. Die Standorte in Ossendorf und Gremberghoven bleiben am Karfreitag komplett dicht.
Eine Schadstoffsammlung findet an dem Tag ebenfalls nicht statt.
Für alle, bei denen an den Feiertagen mehr Müll anfällt, gibt es eine einfache Lösung: die 90-Liter-Restmüllsäcke der AWB. Die kosten 4,90 Euro und können einfach am Abholtag neben die Tonne gestellt werden.
Wer unsicher ist, wann genau seine Tonne dran ist, kann das ganz einfach im Online-Abfuhrkalender oder in der AWB-App checken.
Titelfoto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa