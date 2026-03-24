Kölner Dom erhält internationale Auszeichnung

Köln - Zuletzt geriet der Kölner Dom in die Schlagzeilen, weil ab Juli ein Eintrittsgeld für das Gotteshaus erhoben wird. Nun aber gibt es gute Nachrichten rund um das Wahrzeichen der Stadt.

Seit dem vergangenen Frühling erstrahlt der Kölner Dom in neuem Licht. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Die Beleuchtung der Kathedrale erhielt nämlich den "IALD Radiance Award 2026", die nach eigenen Angaben renommierteste Auszeichnung für professionelle Lichtplanung weltweit. Das haben die RheinEnergie und das für das Design zuständige Unternehmen Licht Kunst Licht AG zu Wochenbeginn mitgeteilt.

Die Jury hob dabei insbesondere das gestalterische Konzept der Installationen hervor: Die neue Anlage setze auf ein "gezieltes Streif- und Akzentlicht", wodurch die gotische Fassade des Doms noch differenzierter hervorgehoben werde als zuvor, heißt es etwa.

Zudem wurde die "Verbindung von Architekturverständnis, technischer Präzision und Nachhaltigkeit" gewürdigt.