Kölner haben entschieden: Das ist das beliebteste Lieferrestaurant der Stadt!

Köln - In Köln findet so ziemlich jeder etwas Gutes zu essen, auch zum Bestellen nach Hause. Ganz besonders beliebt ist aktuell ein Lokal auf der Aachener Straße. Das "Hambaga" vereint Burger- mit Japan-Kultur und ist deshalb so besonders und erfolgreich, dass es nun für den "Uber-Eats-Award" nominiert wurde.

Pinke Hamburger-Buns, gepaart mit japanischen Tapas: Das "Hambaga" auf der Aachener Straße spielt mit verschiedenen Einflüssen. © Screenshot: Instagram/hambaga_burger.ramen.bar

Die Plattform für Essenslieferungen verleiht in diesem Jahr zum ersten Mal ihren eigenen Gastro-Award.

Zehntausende Userinnen und User hätten laut dem Unternehmen bereits in einem Pre-Voting für ihr Lieblingsrestaurant in den 20 größten Städten der Republik abgestimmt. Das Ergebnis: In Köln hat das japanische Burgerlokal "Hambaga" deutlich gewonnen.



In dem fernöstlich-modern eingerichteten Lokal auf der Aachener Straße könnt Ihr Fusion-Küche der besonderen Art genießen. Auf der Karte stehen Burger-Kreationen, die mit japanischen Spezialitäten belegt sind. Statt Hackfleischpatty gibt es hier zum Beispiel Rindersteakstreifen mit Teriyaki-Sauce! Außerdem könnt Ihr Euch japanische Tapas und Ramen-Gerichte bestellen.

Das "Hambaga" ist durch diese besonderen Spezialitäten, die es eben auch to go gibt, so beliebt, dass es nun auch im Finale des bundesweiten Awards steht. Dort treten die fünf besten Restaurants noch einmal gesondert gegeneinander an.

Eine Jury unter Führung von Sternekoch Tim Raue wird die Gerichte dann testen. Sollte das "Hambaga" auch dort gewinnen, erhält das Lokal ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro. Der Sieger wird am 19. Juli in Köln gekürt.