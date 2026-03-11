Neue Baustellen in Köln: Zoobrücke betroffen, auch Parkplätze fallen weg

Köln – Autofahrer in Köln müssen sich in den kommenden Wochen auf mehrere Baustellen und Verkehrseinschränkungen einstellen.

An mehreren Stellen in Köln wird in den kommenden Wochen gebaut. (Symbolbild) © -/dpa

Wie die Stadt mitteilt, sind unter anderem die Zoobrücke, eine Bushaltestelle in Merheim und Parkplätze im Agnesviertel betroffen. Bei Ersterem werden auf der Bundesstraße 55a in Höhe der Messeparkplätze am Pfälzischen Ring aktuell Materialuntersuchungen durchgeführt.

Noch bis zum 12. März wird in Fahrtrichtung Olpe beziehungsweise zum Autobahnkreuz Köln-Ost gearbeitet, vom 16. bis 19. März dann in Richtung Innenstadt. Während der Arbeiten wird jeweils die rechte Spur gesperrt.

Ab dem 23. März wird außerdem die Bushaltestelle "Hopfenstraße" in Merheim barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten sollen etwa zwei Wochen dauern.

In dieser Zeit wird die Straße halbseitig gesperrt, für Busse richten die Kölner Verkehrs-Betriebe Ersatzhaltestellen ein.