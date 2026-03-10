Kölner Seilbahn startet in neue Saison: Diese Highlights erwarten Euch
Köln - In dieser Woche startet die Kölner Seilbahn in die neue Saison. Fahrgäste dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Highlights freuen.
Ab dem 12. März pendeln die Gondeln wieder täglich von 10 Uhr bis 17.45 Uhr zwischen den beiden Seilbahn-Stationen "Zoo" und "Rheinpark" über den Rhein und bieten den Fahrgästen dabei eine tolle Aussicht über die Domstadt.
Eine einfache Fahrt in bis zu 50 Metern Höhe dauert dabei rund sechs Minuten - die Seilbahn hat aber noch deutlich mehr in petto als das einfache Befördern ihrer Fahrgäste.
So gaben sich im vergangenen Jahr 50 Brautpaare in einer der Gondeln das Jawort, wie das Unternehmen am Dienstag berichtete, während es mit mehr als 475.200 verzeichneten Fahrgästen im Jahr 2025 auch insgesamt ein starkes Jahr war.
Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, hat die Kölner Seilbahn auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Highlights geplant.
So finden im Sommer wieder mehrere Nachtfahrten statt, unter anderem am 20. Juni zur "Mittsommernacht" (bis 1 Uhr) oder auch am 11. Juli zur "Sternschnuppenfahrt" (bis 0 Uhr).
Speisen in 50 Metern Höhe mit der Kölner Seilbahn
Am Tag der "Kölner Lichter" können sich Feuerwerks-Begeisterte das Spektakel aus luftiger Höhe anschauen, denn die Seilbahn bietet zwischen 22.15 Uhr und 23.30 Uhr eine Sonderfahrt an, zu der der Vorverkauf allerdings schon begonnen hat.
Ein weiteres Highlight ist das "Dinner in the Air", bei dem hoch über den Dächern Kölns fürstlich gespeist wird. Karten für den Termin am 30. April sind nach Angaben des Unternehmens bereits nahezu ausverkauft, für den 2. September können jedoch noch Tickets erworben werden.
Später im Jahr finden dann wieder die Adventsfahrten an den Samstagen und Sonntagen am 28./29. November, 5./6. Dezember, 12./13. Dezember und 19./20. Dezember statt.
Die Seilbahn informierte in diesem Zuge allerdings, dass der Betrieb bei stärkerem Wind, Gewitter, Hochwasser oder wenn im Sommer die Temperaturen zu hoch seien, zeitweise eingestellt werden müsse.
Fahrpreise bleiben stabil
An den Preisen für eine Fahrt mit der Kölner Seilbahn ändert sich in diesem Jahr nichts: Nach Angaben des Unternehmens zahlen Erwachsene auch in der Saison 2026 für die Hinfahrt 5,50 Euro, für die Hin- und Rückfahrt 9,50 Euro.
Für Kinder und Jugendliche kostet ein Ticket weiterhin 3,30 Euro für die Hinfahrt und 4,80 Euro für die Hin- und Rückfahrt.
Bei Vorlage der Ehrenamtskarte NRW, der Jugendleiter/in Card Juleica oder eines gültigen Köln-Passes gibt es zudem Ermäßigungen auf die regulären Fahrpreise.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa