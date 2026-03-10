Kölner Seilbahn startet in neue Saison: Diese Highlights erwarten Euch

Köln - In dieser Woche startet die Kölner Seilbahn in die neue Saison. Fahrgäste dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Highlights freuen.

Eine einfache Fahrt mit der Kölner Seilbahn in bis zu 50 Metern Höhe dauert rund sechs Minuten. (Archivbild) © Henning Schoon/dpa

Ab dem 12. März pendeln die Gondeln wieder täglich von 10 Uhr bis 17.45 Uhr zwischen den beiden Seilbahn-Stationen "Zoo" und "Rheinpark" über den Rhein und bieten den Fahrgästen dabei eine tolle Aussicht über die Domstadt.

Eine einfache Fahrt in bis zu 50 Metern Höhe dauert dabei rund sechs Minuten - die Seilbahn hat aber noch deutlich mehr in petto als das einfache Befördern ihrer Fahrgäste.

So gaben sich im vergangenen Jahr 50 Brautpaare in einer der Gondeln das Jawort, wie das Unternehmen am Dienstag berichtete, während es mit mehr als 475.200 verzeichneten Fahrgästen im Jahr 2025 auch insgesamt ein starkes Jahr war.

Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, hat die Kölner Seilbahn auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Highlights geplant.

So finden im Sommer wieder mehrere Nachtfahrten statt, unter anderem am 20. Juni zur "Mittsommernacht" (bis 1 Uhr) oder auch am 11. Juli zur "Sternschnuppenfahrt" (bis 0 Uhr).