Kölns liebstes Fast Food: Das sind die Burger-Trends in der Domstadt
Köln - Burger sind eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte überhaupt. In Köln wird das Gericht sogar häufiger bestellt als jedes andere. Doch wie essen die Menschen in der Domstadt ihre Burger am liebsten?
Mit saftigem Beef-Patty und fluffigem Brioche-Bun, brennend scharf mit Jalapeños oder pflanzlich als vegetarische oder vegane Alternative - die Kölnerinnen und Kölner wissen ganz genau, welche Sandwiches sie wirklich wollen. Am beliebtesten dabei ist weiterhin ganz klassisch der Cheeseburger, wie eine aktuelle Datenauswertung des Lieferdienstes Wolt zeigt.
Demnach belegt der mit Käse verfeinerte Burger mit großem Abstand den ersten Platz in der Domstadt. Vervollständigt wird die Top fünf vom Chicken Burger, dem Hamburger, dem Bacon Burger und dem Veggie Burger.
Letzterer ist sogar so begehrt, dass Köln im Deutschland-Vergleich zu den Top-Adressen für plant-based Alternativen zählt: Insgesamt belegt die Rheinmetropole den vierten Rang, was das Bestellvolumen veganer Burger angeht.
Besonders bemerkenswert dabei: Allein im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach pflanzlichen Burgern in Köln um 125 Prozent gestiegen. Das zeige, dass plant-based Alternativen zunehmend gefragt sind, meint Wolt daher.
Das sind die beliebtesten Burger-Beilagen der Kölnerinnen und Kölner
Laut den Daten zeigt sich außerdem bei den Bestellzeiten ein klares Muster: Insbesondere am Sonntag ordern die Kölnerinnen und Kölner demnach gerne das US-Fast-Food. Aber auch freitags steigt die Lust auf Burger deutlich. Besonders beliebt ist dabei die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr.
Als Beilage greifen die Menschen in der Domstadt darüber hinaus am häufigsten zu Pommes, gefolgt von Salat und Chicken-Nuggets.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa