Kölns liebstes Fast Food: Das sind die Burger-Trends in der Domstadt

Köln - Burger sind eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte überhaupt. In Köln wird das Gericht sogar häufiger bestellt als jedes andere. Doch wie essen die Menschen in der Domstadt ihre Burger am liebsten?

Die Kölnerinnen und Kölner lieben Burger mehr als jedes andere Fast Food. Das zeigen aktuelle Auswertungen vom Lieferdienst Wolt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Mit saftigem Beef-Patty und fluffigem Brioche-Bun, brennend scharf mit Jalapeños oder pflanzlich als vegetarische oder vegane Alternative - die Kölnerinnen und Kölner wissen ganz genau, welche Sandwiches sie wirklich wollen. Am beliebtesten dabei ist weiterhin ganz klassisch der Cheeseburger, wie eine aktuelle Datenauswertung des Lieferdienstes Wolt zeigt.

Demnach belegt der mit Käse verfeinerte Burger mit großem Abstand den ersten Platz in der Domstadt. Vervollständigt wird die Top fünf vom Chicken Burger, dem Hamburger, dem Bacon Burger und dem Veggie Burger.

Letzterer ist sogar so begehrt, dass Köln im Deutschland-Vergleich zu den Top-Adressen für plant-based Alternativen zählt: Insgesamt belegt die Rheinmetropole den vierten Rang, was das Bestellvolumen veganer Burger angeht.

Besonders bemerkenswert dabei: Allein im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach pflanzlichen Burgern in Köln um 125 Prozent gestiegen. Das zeige, dass plant-based Alternativen zunehmend gefragt sind, meint Wolt daher.