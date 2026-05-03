Kölns neue Problembaustelle? Ausbau des Rheinboulevard verzögert sich

Köln - Das Geld liegt bereit - und trotzdem verzögert sich der dringend notwendige Ausbau des Rheinboulevards in Köln-Deutz zwischen der Hohenzollernbrücke und dem Tanzbrunnen weiter.

Der Sandweg entlang des Rheins in Köln-Deutz soll ausgebaut werden. Der Start der Arbeiten muss aber verschoben werden. (Archivbild) © Sascha Thelen/dpa

Eigentlich sollte die gut 350 Meter lange Sandpiste, die sich bei Regen regelmäßig in ein matschiges Ärgernis für Fußgänger und Radfahrer verwandelt, bereits ab März dieses Jahres angegangen werden. Innerhalb von rund 18 Monaten wollte die Stadt hier für etwa vier Millionen Euro ein neues Prestigeobjekt für Köln schaffen.

Nun aber ist klar: Der Umbau wird sich wohl um mindestens zwölf Monate verschieben. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf exklusive Angaben der Stadt Köln.

Demnach habe die Stadtverwaltung als Grund genannt, dass der Ausbau "sehr komplex" sei.

So müssten zunächst die Anforderungen des Hochwasserschutzes, des Naturschutzes, des Denkmalschutzes sowie der Deichverordnung in die Pläne aufgenommen werden. Zudem müsste die Entwässerung in dem Areal neu geplant werden.