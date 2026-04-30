Offizielle Verkaufsstellen in Köln: Hier kannst Du legal einen Maibaum kaufen

Köln - In der Nacht zum 1. Mai werden in Köln wieder Maibäume gestellt. Doch Vorsicht: Einfach eine wilde Birke fällen ist streng verboten. Die Stadt richtet daher ab Donnerstagmorgen sechs offizielle Verkaufsstellen ein.

Die Stadt richtet ab Donnerstag sechs Verkaufsstellen ein, an denen Kölnerinnen und Kölner legal und frisch geschlagene Maibäume erwerben können. © Oliver Berg/dpa

Von 9 bis 21 Uhr können die Bäume dort legal gekauft werden. Der Preis je angefangenem Meter liegt bei 10 Euro.

Zudem können hier wasserfeste Kreppbänder sowie bemalte Holzherzen zum Schmücken der Birken gekauft werden.

Auf der linken Rheinseite finden sich Verkaufsstellen in Longerich am Parkplatz Neusser Landstraße/Ecke Geestemünder Straße, in Rodenkirchen am Parkplatz des Forstbotanischen Gartens und in Sülz auf der Gleueler Straße/Ecke Militärringstraße.