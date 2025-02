Kontrollaktion in Kölner Gastro-Betrieben: Mann versteckt sich auf Toilette

Köln - Kampf gegen Schwarzarbeit: Bei einer zweitägigen Kontrollaktion haben Zöllner in Köln am vergangenen Wochenende die illegale Beschäftigung von mehreren Männern gestoppt.

Die Zollbeamten kontrollierten bei der Aktion insgesamt 25 Personen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Nach Angaben von Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamtes in Köln, hatten die Beamten mit Unterstützung von Kräften des Ordnungsamtes am 1. und 8. Februar sieben Gastronomiebetriebe im Stadtgebiet kontrolliert, wobei insgesamt 25 Personen befragt wurden.

Ein illegal beschäftigter 35-jähriger Inder habe noch versucht, sich in der Toilette einer Pizzeria in Mülheim zu verstecken, schilderte der Sprecher, doch der Entziehungsversuch war zwecklos: Gegen den als Küchenhilfe tätigen Mann und seinen Arbeitgeber wurde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Auch in Sülz ging den Zöllnern ein 34-jähriger Mann aus Pakistan ins Netz, der illegal in der Küche eines Restaurants beschäftigt worden war. Ein 24-jähriger Türke habe ebenfalls ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in einem Dönerimbiss in Kalk gearbeitet.

Auch bei weiteren Personen ergaben sich erste Hinweise darauf, dass sie von ihrem Arbeitgeber nicht zur Sozialversicherung gemeldet und somit schwarz beschäftigt wurden.