Kostenfreie Aktion am Samstag: Hier kannst Du Dein Erste-Hilfe-Wissen auffrischen

Köln - Sie können im Ernstfall Leben retten: Erste-Hilfe-Kenntnisse. Doch wie funktionieren Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung und Co.? Genau das können Kölnerinnen und Kölner am Samstag in der Kölner Innenstadt bei einem kostenfreien Workshop herausfinden.