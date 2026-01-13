Kreuz Leverkusen: Sieben Kilometer Stau nach Unfall auf der A3

Köln - Ein heftiger Unfall am Kreuz Leverkusen hat den Verkehr auf der A3 bei Köln am Dienstagvormittag komplett ausgebremst. Mehrere Lkw und ein Polizeiwagen waren beteiligt, kilometerlanger Stau inklusive.

Ein Streifenwagen der Polizei wurde bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen. © Vincent Kempf

Gekracht hatte es gegen 10.40 Uhr kurz vor der Abfahrt zur A1. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Streifenwagen gerade dabei, einen liegen gebliebenen Lkw abzusichern, als es zur Kettenreaktion kam.

Ein herannahender Lkw-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und krachte in den Einsatzwagen. Beim Ausweichmanöver streifte er zusätzlich noch einen weiteren Lkw.

Dabei blieben die Insassen nicht unversehrt: Der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, während zwei Beamte mit leichten Verletzungen davon kamen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden sorgte für massive Verkehrsprobleme. In Richtung Oberhausen staute sich der Verkehr zeitweise auf rund sieben Kilometer zwischen Köln-Dellbrück und dem Leverkusener Kreuz.