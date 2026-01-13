Kreuz Leverkusen: Sieben Kilometer Stau nach Unfall auf der A3

Ein heftiger Unfall am Kreuz Leverkusen hat den Verkehr auf der A3 bei Köln am Dienstagvormittag komplett ausgebremst.

Von Alina Eultgem

Köln - Ein heftiger Unfall am Kreuz Leverkusen hat den Verkehr auf der A3 bei Köln am Dienstagvormittag komplett ausgebremst. Mehrere Lkw und ein Polizeiwagen waren beteiligt, kilometerlanger Stau inklusive.

Ein Streifenwagen der Polizei wurde bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen.
Ein Streifenwagen der Polizei wurde bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen.  © Vincent Kempf

Gekracht hatte es gegen 10.40 Uhr kurz vor der Abfahrt zur A1. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Streifenwagen gerade dabei, einen liegen gebliebenen Lkw abzusichern, als es zur Kettenreaktion kam.

Ein herannahender Lkw-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und krachte in den Einsatzwagen. Beim Ausweichmanöver streifte er zusätzlich noch einen weiteren Lkw.

Dabei blieben die Insassen nicht unversehrt: Der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, während zwei Beamte mit leichten Verletzungen davon kamen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Frachter auf Grund gelaufen: Kölner Schifffahrt kurz lahmgelegt
Köln Lokal Frachter auf Grund gelaufen: Kölner Schifffahrt kurz lahmgelegt

Der Schaden sorgte für massive Verkehrsprobleme. In Richtung Oberhausen staute sich der Verkehr zeitweise auf rund sieben Kilometer zwischen Köln-Dellbrück und dem Leverkusener Kreuz.

Auf der Strecke zwischen Oberhausen und Köln bildetet sich zeitweise ein sieben Kilometer langer Rückstau.
Auf der Strecke zwischen Oberhausen und Köln bildetet sich zeitweise ein sieben Kilometer langer Rückstau.  © Vincent Kempf

Autofahrer mussten laut dem ADAC bis zu einer Stunde mehr Zeit einplanen. Wie lange die Bergung der beteiligten Fahrzeuge dauern würde, war zunächst unklar.

Inzwischen kann der Verkehr allerdings wieder an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ganz ohne Geduld geht es dort aber weiterhin nicht.

Erstmeldung am 13. Januar um 13.37 Uhr, Update um 14.13 Uhr.

Titelfoto: Vincent Kempf

Mehr zum Thema Köln Lokal: